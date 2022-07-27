升息炒熱投資型保單 附身故保障保單兼顧現金流與傳產需求

升息趨勢下，讓投資型保單再度崛起，現有壽險業者推出附有身故保障的投資型保單，標榜在年金累積期每月依約繳付身故保證費用享最低身故保障，身故保障金額為所繳美元保費與全委帳戶價值兩者取其高，加上未領取的停泊帳戶價值，兼具現金流與傳承資產的需求。

安聯人壽新推出的新台幣保單「安聯人壽智聯人生變額年金保險 (110)」與外幣保單「安聯人壽智聯人生外幣變額年金保險 (110)」，提供連結委託安聯投信及摩根投信代操的美元計價全權委託帳戶，是具備身故美元保費保本特性的保險商品。

安聯人壽表示，這兩張保單除了由投資團隊做投資配置，在年金累積期每月依約繳付身故保證費用享有最低身故保障，身故保障金額為所繳美元保費與全委帳戶價值兩者取其高，並加上未領取的停泊帳戶價值，兼具提供客戶現金流與傳承資產的需求。

在保費計算部分，「安聯人壽智聯人生 (110) 系列商品」比起一般投資型壽險的危險保費會因年齡增長而調高，該保單每月所收取的身故保證費用依投保時的年齡性別決定一固定費率，不會因投保後年齡增加而費率上升，適合風險承受度相對較低的屆退族及退休族，退休後也有機會每月擁有現金收入。

此外，「安聯人壽智聯人生 (110) 系列商品」為在年金累積期間附有最低保證身故給付的變額年金保險商品 (GMDB)，其投資標的為全權委託投資帳戶並提供符合撥回條件下的月資產撥回。

安聯人壽表示，保單除每月標的有機會資產撥回外，還可依需求設定何時開始領年金，如果在年金累積期間身故，就會啟動最低身故美元保費保本機制，提供全權委託帳戶投資標的價值與保證最低身故給付金額兩者取其高，加上停泊帳戶價值，至少返還所繳美元保費，且不必扣掉已領取的每月撥回資產，可達年金累積期間身故保障效果。