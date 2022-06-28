兩因素夾擊 美元投資型保單銷售年衰26%

金管會今 (28) 日公布外幣保單銷售情形，累計至今 (2022) 年 4 月止，美元投資型保單新契約保費收入較去年衰退 26%，保險局副局長林志憲表示，主要有兩個原因，首先是國內保險公司為衡平整個商品結構，改推銷美元利變型保單，減少美元投資型保單銷售；二是市場預期美國聯準會以後會升息，也使美元投資型保單的買氣下降。

截至 4 月底，壽險業累計外幣保險商品新契約保費收入折合約新臺幣 2101.34 億元，其中，投資型保險折合約新臺幣 761.76 億元、傳統型保險折合約新臺幣 1339.58 億元。

若以幣別來看，美元保單新契約保費收入約 70.18 億美元，其中，投資型保險約 24.97 億美元，年衰 26%；傳統型保險約 45.21 億美元，年增 20%。

若以各壽險公司銷售狀況來看，投資型新契約保費收入前三名依序為國壽、 法巴、富邦 ；傳統型新契約保費收入前三名依序為南山、台壽、 新壽。美元保險商品方面，投資型新契約保費收入前三名為國壽、 法巴、富邦；傳統型前三名為南山、台壽、新壽。

其餘外幣保單部分，澳幣保險商品新契約保費收入約 0.8 億澳元，其中投資型保險約 0.57 億澳元 (占比約 71%)、傳統型保險約 0.23 億澳元 (占比約 29%)。

人民幣保險商品新契約保費收入約 1.32 億人民幣，其中投資型保險約 1.25 億人民幣 (占比約 95%)、傳統型保險約 0.07 億人民幣 (占比約 5%)。

金管會表示，外幣保險商品之保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付的幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險。

金管會進一步強調，由於匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價的外幣貶值，導致結購為新臺幣後產生匯損，消費者購買外幣保險商品前，除應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求外，同時亦應將保單計價幣別所屬國家的政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。