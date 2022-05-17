兩因素夾擊 投資型保單前4月買氣腰斬

壽險公會今 (17) 日公布，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入；投資型保險前 4 月初年度保費收入僅 530.8 億元，相較於去年同期大舉腰斬，主要是因為今 (2022) 年資本市場震盪，保戶對投資型保單縮手，另外因為準備金計提方式改變，由負債成分較高的類全委保單取代，此兩項因素使得投資型保單買氣直直落。

壽險業 1~4 月總保費收入達 7333.33 億元，較去年度的 9241.3 億元、減少 20.6%；其中，初年度保費收入 2279.41 億元，較去年度 2689.66 億元、減少 15.3%，續年度保費收入 5053.91 億元，較去年度的 6551.64 億元、減少 22.9%。

以傳統型與投資型保單區分，傳統型商品保費收入達 6532.7 億元，年減 17.3%；但是傳統型初年度保費卻逆勢增加 9.2%。

而投資型初年度保費大舉腰斬，初年度保費掉到只剩 530.8 億元，年減 51.2%，其中，光是年金險就大減 78%。

壽險公會解釋，傳統型保險因線上數位交易管道的推廣，加上美國升息帶動美元利變壽險商品，利變型壽險相較去年同期增加 26.5%，這也是傳統型初年度保費收入相較去年同期逆勢增加 9.2% 的主因。

投資型保單則因今年俄烏緊張情勢升高造成資本市場波動，保戶對投資態度轉趨保守；另外，因去年年初銷售多為附保證給付的投資型保險商品，該類商品的保險收入成分較高，為利壽險業因應準備金計提方式變更，金管會指示投資型保險市場於暫停銷售期間由負債成分較高的類全委保單取代，因此投資型初年度保費收入相較去年同期減少 51.2%。