通膨引發股債震盪 投資型保單按月撥回累積資產

升息、通膨影響股債市場震盪，看好投資人尋求穩定的投資標的，安聯人壽推出「安聯人壽滿鑫人生系列投資型保單」，涵蓋「安聯人壽滿鑫人生變額萬能壽險 / 安聯人壽滿鑫人生外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽滿鑫人生變額年金保險 / 安聯人壽滿鑫人生外幣變額年金保險」等三類商品，連結全權委託帳戶投資標的，保戶可依約每月享有定期資產撥回。

安聯人壽表示，「安聯人壽滿鑫人生系列」連結由中國信託投信代操之全權委託帳戶，透過全方位布局策略打造投資組合，透過投資型保單所帶來的優點與特色，滿足保戶投資標的配置規劃需求，同時也能透過壽險與年金的保障來達到自己預定的人生規劃。

在疫情衝擊的挑戰之下，導致市場快速波動，如何選擇標的及掌握最佳進、出場時機？對此，安聯人壽總經理林順才表示，投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保險保障，讓客戶同時享有保險保障與財務規劃，可說是小資金資產規劃的最佳利器。

安聯人壽滿鑫人生系列商品所連結的全權委託帳戶－安聯人壽委託中國信託投信投資帳戶 - 風險因子動態管理 (月撥回資產)，透過專業經理人的代操，可以幫助保戶在面對投資市場波動的環境下，省去何時進場以及如何選擇標的的煩惱，輕鬆投資並同時享有年金規劃或壽險保障。

以「安聯人壽委託中國信託投信投資帳戶 - 風險因子動態管理」為例，由 PIMCO 的宏觀經濟研究和相對價值評估整體市場，投資於股票型、債券型等全球各資產類別之共同基金及指數股票型基金 (ETF)，透過獨特的風險因子分析，審慎建構投資組合，以期為帳戶在各市場週期循環間創造具吸引力的風險調整後回報。

安聯人壽建議，客戶選購投資型保險商品所連結標的為全權委託帳戶時，還是需要隨時留意全權委託投資帳戶的淨值表現與操作狀況，並可視市場狀況調整部分資產放置於停泊帳戶中。