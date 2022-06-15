〈MIC產業研討會〉今年全球筆電出貨估減1成 降至2.2億台

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (15) 日召開線上研討會，展望今年，資策會表示，歷經過去兩年個人電腦市場高成長後，原就預期今年將因宅經濟效益收斂，無奈又碰上俄烏戰爭、中國封控等影響，估全球筆電出貨將衰退 10.3%，達 2.2 億台，其中，將以商用、電競產品為主力需求支撐。

MIC 產業顧問林柏齊預期，產品組合將成為今年影響品牌廠市占關鍵，預期商用、電競占比較高的品牌廠將更具優勢，Chromebook 主力品牌廠則較為弱勢，值得注意的是，隨著蘋果 (AAPL-US)M1 系列自製晶片持續更新，估今年蘋果筆電市占將成長 1.5%。

林柏齊表示，台灣上半年個人電腦出貨受缺料、通膨、戰爭等全球性因素影響，出貨量較去年同期下滑，MIC 估今年整體筆電出貨也將下滑至 1.78 億台，衰退 11%，但隨著出貨動能遞延、傳統旺季效應，預期下半年出貨量將恢復正成長，桌機方面則估台灣今年出貨量將達 4379 萬台、年減 1.4%。

展望下半年，林柏齊認為，黑天鵝效應仍將左右下半年的出貨量，台灣資訊產業需更加留意物料採購、庫存管理，避免利潤受到衝擊，其中在物料採購上，估下半年 IC 料件缺貨將較去年緩解，整體零組件也隨著中國復工逐步改善，運輸物流成本也可望隨著供需調整逐漸回穩。