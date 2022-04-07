矽料供應吃緊 中國多晶矽連漲12周

中國有色金屬工業協會矽業分會（簡稱矽業分會）發布的數據顯示，本周太陽能板與半導體關鍵材料多晶矽國內價格小幅上漲，成交均價漲幅約 0.3%，已連續第十二周走高，凸顯矽料供應吃緊。

中國證券報報導，矽業分會最新統計數據顯示，本周（3 月 30 日至 4 月 5 日）國內多晶矽價格小幅上漲，其中單晶復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在 0.3% 左右，今年以來多晶矽價格已連續第十二周上漲。

數據顯示，本周國內單晶復投料價格區間每噸介於人民幣 24.9 萬元至 25.3 萬元，成交均價漲至 25.07 萬元；單晶致密料價格區間介於 24.7 萬元至 25.1 萬元，成交均價漲至 24.84 萬元。

有色金屬矽業分會專家委副主任呂錦標表示，上季矽料價格持續處於高點，主要是太陽光電下游產能擴張速度太快。

呂錦標說：「今年一季度（第 1 季），國內矽料產量為 15.9 萬噸，加上進口 2.2 萬噸，矽料供給量為 18.1 萬噸，這足夠支撐 70 吉瓦（GW）的光伏（太陽光電）組件用料需求。業內機構此前曾預計，今年一季度全球光伏裝機不會超過 50 吉瓦。由此來看，一季度矽料供應是充足的。」

不過，下游需求成長速度超過市場預料。3 月 21 日，國家能源局的數據顯示，今年頭兩月國內太陽光電新增裝機量達到 10.86 GW，較去年同期暴增 234%。

呂錦標說，太陽光電下游產能擴張過快，是矽料價格持續處於高點的主因，而多晶矽交易結構性差異進一步引發矽料價格上漲。

多晶矽公司排產優先保證長約，有多餘產能才會供應零星採購。目前市場上 90% 多晶矽交易是長約，10% 是零售供應量。上季國內下游太陽光電大咖已鎖定每月矽料供應，中小企業圍搶 10% 零售供應量，價格自然水漲船高。