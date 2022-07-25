〈揚明光法說〉持續開發元宇宙元件 看好單一客戶需求將達上百萬片

揚明光 (3504-TW) 今 (25) 日召開線上法說會，總經理徐誌鴻指出，揚明光 VR/AR/MR 鏡片客戶上，目前有三組客戶合作開發已有量產出貨產品，產品出貨規模上，看好將有單一客戶上百萬片需求出現。

揚明光在車用光學產品的應用上，包括 HUD 抬頭顯示器光學元件、先進輔助駕駛系統 (ADAS) 光學元件及光達 (LIDA) 產品，最新車用產品上還加入包括車用數位頭燈的系統開發，今年上半年車用產品出貨，已較去年同期大增 1.11 倍。

徐誌鴻說，車用光學產品的毛利率居各項產品之冠，目前來看，揚明光在數位頭燈產品出貨，包括運用於中國新能源車及歐系車廠的內燃機車款，仍有新款產品持續完成認證將進入量產，而在自駕光學體系的產品上，則看好 LIDA 產品的應用。

揚明光第二季營收為 12.59 億元，毛利率為 20.1%，季增 1.8 個百分點，年增 1.7 個百分點稅後純益 4900 萬元，季增 1.13 倍，年增 2.77 倍，單季每股純益 0.43 元。上半年稅後純益達 7200 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.62 元。

展望第三季，揚明光表示，依目前客戶訂單與拉貨計畫，智能家居鏡頭及車用鏡頭出貨，估可較第二季增長；光學元件類產品因第二季封控造成投影機需求遞延，出貨較第二季略增；微投光機與 3D 列印因客戶需求趨緩，出貨情形預估將較第二季減少。總體而言，第三季出貨可望較第二季持平或增加。

揚明光生產線配置上，日本廠高階儀器用玻璃鏡片，孟加拉廠以消費應用玻璃鏡片為主，今年開始生產微投光機及安控鏡頭、智能家居鏡頭，中國大陸昆山廠為微投光機及投影光學零組件，之後會有車用鏡頭頭燈，台灣則為重要光學零件，模造玻璃零件、車載零件。