萊爾富維持每年新增百店目標 看好超商發展空間

連鎖超商萊爾富今 (26) 日宣布，上半年會員數新增 50 萬名，提前 1 個月達成 500 萬名會員的里程碑，儘管目前店數約 1500 家店，在國內超商僅排名第三，遠落後於 7-11 和全家，不過，仍按照一年新增 100 家的腳步成長中，並強調，不認為國內僅有兩家超商的發展空間。

萊爾富說明，全台共有 1500 多家店，雖少於競爭同業，但認為，店數並非最大的關鍵，而是如何讓消費者感到滿意。

萊爾富更強調，借鏡日本市場存在超過 2 家店的超商業者，且台灣超商的服務性是日本超商無法比擬的，因此，看好在台灣有多家超商的生存空間，並非只是兩家業者各據山頭的市場，而接下來也將推出新店型，增加生鮮銷售，以因應變化的消費趨勢。

在達成 500 萬名會員里程碑後，萊爾富指出，可藉此創造更大的數位發展空間，今日再推出旗下行動支付服務 HiPay 支援全銀行信用卡，即日起上線。

萊爾富說明，目前其他同業支付有限定銀行，此與成本考量有關，而萊爾富開通全信用卡，是很大挑戰與決定，但堅持從消費者所需角度去思考。

為因應市場數位發展，萊爾富擬定三大數位經營戰略，包括餐飲品牌聯名電子票券、Line 購物策略合作，以及 AWS 數據分析技術，全力透過自家的 APP 提出更多創新服務。

其中，萊爾富線上購物將於 8 月 24 日上線，將透過與 OMO 電商解決方案平台 Cyberbiz 合作，上架超過 4000 種品項，並藉由 LINE 購物引導用戶到萊爾富消費。