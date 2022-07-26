群創攜子公司提三大減碳承諾 力拚達2050年淨零排放

因應極端氣候衝擊，加上全球低碳轉型浪潮，面板大廠群創 (3481-TW) 今 (26) 日宣布攜手旗下子公司，共同響應台灣 2050 淨零排放路徑，除儘速實現金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」計畫外，也進一步提出三大減碳承諾。

群創表示，自 2010 年啟動溫室氣體盤查及查證作業，至今已有 7 家生產據點子公司完成查證作業，今年將進一步啟動合併財務報表子公司執行相關作業，包含溫室氣體排放源鑑別、紀錄活動數據、定量盤查與第三方查證，預計在 1 年內完成相關作業。

在減碳承諾上，群創今年正式加入台灣淨零行動聯盟 (TANZE)，群創承諾，2025 年將達成生產類據點辦公室用電 100% 使用再生能源，2030 年則進一步達成辦公室用電 100% 使用再生能源、淨零排放目標。

群創表示，內部也已設立碳風險管理委員會，擬定減碳策略、目標及行動計畫，承諾 2025 年再生能源裝置每年發電 6000 萬度電力自用，2022 年至 2026 年平均年節電率也將挑戰 1.6%。

另一方面，為接軌國際淨零碳排趨勢，群創也規畫申請加入科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，依據 SBTi 方法發展企業減碳路徑，以絕對減量控制升溫在遠低於 2°C 以內情境，設定減碳目標，承諾 2026 年範疇一、範疇二溫室氣體排放量將較 2020 年減少 15% 為目標，以落實從低碳邁向零碳的轉型目標。