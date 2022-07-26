〈力成法說〉Q2 EPS 3.67元創新高 上半年每股賺6.59元

封測廠力成 (6239-TW) 與子公司超豐 (2441-TW) 今 (26) 日召開法說，公布第二季財報，毛利率 23.5%，寫下近十年同期新高，稅後純益 27.47 億元，較第一季與去年同期均成長超過 2 成，每股純益 3.67 元，創新高，上半年每股賺 6.59 元，也寫歷年同期新高。

力成第二季營收 232.63 億元，季增 11.7%，年增 12.8%，毛利率 23.5%，季增 1.5 個百分點，年增 0.1 個百分點，營益率 17.4%，季增 0.9 個百分點，年增 0.5 個百分點；稅後純益 27.47 億元，季增 25.1%，年增 23.3%，每股純益 3.67 元。

力成上半年累計營收 440.94 億元，年增 12.9%，毛利率 22.8%，年增 0.5 個百分點，營益率 17%，年增 0.3 個百分點；稅後純益 49.43 億元，年增 25.7%，每股純益 6.59 元。

從服務來看，力成第二季封裝營收占比 68%，SiP / 模組 11%，測試 21%；產品方面，邏輯營收占比 34%，NAND 34%，DRAM 21%，SiP / 模組 11%。

力成執行長謝永達指出，第二季標準型 DRAM 產能滿載，NAND 受惠上海封城轉單、SSD 也強勁復甦；邏輯方面，子公司超豐手機、PC 等需求面臨庫存調整，力成本身因高效運算、AI、工業及車用等需求驅動，營收仍較去年同期年增超過 5 成，Tera probe / 晶兆成則受惠歐美日客戶車用、高階應用需求持續強勁。

力成子公司超豐第二季營收 46.9 億元，季減 0.5%，毛利率 31.9%，季減 0.5 個百分點，營益率 28.2%，季減 0.8 個百分點；稅後純益 10.94 億元，季減 6.2%，每股純益 1.92 元。

超豐上半年累計營收 94.03 億元，年增 4.1%，毛利率 32.1%，年增 0.8 個百分點，營益率 28.6%，年增 0.1 個百分點；稅後純益 22.6 億元，年增 9.3%，每股純益 3.97 元。

