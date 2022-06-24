群創董座洪進揚續任 拚在艱困環境中尋求突破

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (24) 日召開股東會，展望未來，董事長洪進揚表示，在產業艱困環境中，群創將持續尋求突破，在技術、產品組合上尋求突破，降低營運隨景氣上下波動的情況，董事會今日也通過董事長由洪進揚續任，自 7 月 1 日起生效。

群創表示，董事會肯定洪進揚過去展現高效率公司治理、策略發展的領導成果，推舉其續任董座，並期許未來經營團隊繼續帶領群創以穩健步伐，邁向穩固亮眼新格局。

洪進揚也指出，未來將以穩固、誠信的公司治理為核心，提升經營決策的高度與效率，團結人才優勢，凝聚資源能量，並以穩健彈性的步驟，厚植公司競爭力與強化營運績效，致力企業永續經營。

展望未來，群創說，在人工智慧、物聯網、5G、ESG 永續發展浪潮下，將秉持 3Vs 經營策略，包含 Create Value、Drive Value、Share Value，持續拓展最大價值化的營運目標，未來也將強化集團資源、發揮最大成效，除聚焦策略定位外，致力深耕新創事業領域，同時以 More than Panel 的前瞻視野，開拓多元應用解決方案。

群創今日股東會也完成董事改選，共選出四席董事、五席獨立董事，由洪進揚、王志超、楊柱祥、丁景隆以自然人身份當選，獨立董事則由謝其嘉、吳志毅、吳志偉、申心蓓、黃啟模擔任。