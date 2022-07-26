〈力成法說〉外在環境變數多 下修Q3營收展望

封測廠力成 (6239-TW) 今 (26) 日召開法說，受通膨等因素影響，修正今年營收逐季成長的展望。執行長謝永達表示，由於外在不確定性因素多，預期第三季營收將較第二季持平或正負增減幾個百分點，但全年營收及獲利仍可持續成長。

對於第三季市況，謝永達指出，俄烏戰爭膠著，國際通膨影響全球經濟，中國封城、動態清零防疫政策重創全球供應鏈，削減消費性產品銷售動能，深度依賴中國供應鏈及中國市場銷售的產品與企業，都正急於應對突然其來的變化，預期半導體景氣會有短期修正，但對車用、高階應用仍維持正面看法。

各子公司方面，謝永達表示，Tera Probe / 晶兆成主要客戶為台灣、日本、歐美車用電子及高端應用產品測試，需求仍強勁；超豐 (2441-TW) 受客戶調整庫存影響，未來幾個月營收會有較大幅度修正，但公司財務及成本結構穩健，對客戶訂單調整應變能力較強。

董事長蔡篤恭也說，下半年半導體產業將面臨庫存調整，但力成營運基礎穩固，近幾年致力新品、新技術與新客戶開發，成果豐碩，超豐也致力於降低消費性產品比重、衝擊相對較小；雖然對下半年展望較 4 月時看法修正，但仍正向看待今年營運成長，並不悲觀。

超豐總經理甯鑑超指出，下半年營收受消費性電子需求疲軟影響，在全球通膨、國際整體經濟不佳下，訂單能見度不明朗，新廠與新產能擴充規劃審慎進行中，預計客戶庫存去化要到明年第二季才會告段落，需求可望緩步復甦。