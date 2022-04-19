外資送暖穩懋升評至買進 目標價看285元

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 近期營運受中國手機 PA 需求走疲拖累，日系外資今 (19) 日出具報告指出，預期這波需求修正將延續到 5 月，6 月則可望逐步回升，展望下半年，穩懋仍有手機新機 PA、WiFi、低軌衛星等商機發酵，因此將穩懋升評至買進，目標價則給予 285 元。

日系外資認為，中國智慧型手機射頻庫存調整恐延長，但庫存調整屬於季節性需求變化一環，並不影響穩懋未來 5G、WiFi、3D 感測、衛星通訊等中長期趨勢發展，直言近期股價修正過於誇張，因此逆勢調升穩懋評等，從劣於大盤一口氣升至買進。

日系外資給予穩懋目標價則落在 285 元，較前一次預期 355 元下修。

日系外資指出，穩懋首季營收符合預期，但受晶圓裝載量低於預期影響，估首季純益將較原預期下滑 20%，每股純益達約 1.9 元，主要反映今年中國智慧型手機需求疲弱。

日系外資表示，預期手機 PA 庫存調整將在 5 月告一段落，6 月需求可望逐步回升，且在傳統季節性需求帶動，包含 iOS、安卓系統 (Android) 系統都將有新機推出，此外，包含 WiFi 6/6E、5G 基礎建設、低軌衛星 (LEO) 等需求同步回升，加上汽車光達、LiDAR 等貢獻，穩懋下半年營運並不看淡。