〈國光生展望〉8、9月疫苗放量營收再登高 下半年超越去年全年

疫苗廠國光生 (4142-TW) 董事長詹啟賢今 (26) 日表示，受惠國內流感疫苗將開始交貨，中國四價流感疫苗與國際代工疫苗訂單持續出貨，看好 8、9 月營收有望再登高，下半年營收超過去年全年，不過研發費用仍高，今年獲利則是小幅成長。

詹啟賢指出，今年高峰落在第三季，除了國內公費流感疫苗共 327 萬開始交貨，海外市場還包括中國四價流感疫苗、法商賽諾菲流感疫苗代工訂單、中國天道的疫苗充填訂單以及俄羅斯疫苗原液。

法人預期，國光生 7 月營收仍有機會創同期新高，年增逾 200%，8、9 月在國內外訂單陸續出貨下，營收將超越 6 月的 4.9 億元，預期下半年營收可達 17 億元，超越去年全年。

隨著流感季節將至，外界預期，今年秋冬流感情況將比往年嚴重，可能遭到新冠和流感夾擊，詹啟賢說，今年流感疫苗需求確實較往年增加，目前疾管署、海外客戶陸續詢問是否可緊急增加流感疫苗。由於整體產線良率提升，約可接 100 萬劑急單。

談到原料藥供給狀況，詹啟賢提到，原料藥價格確實仍處高檔，將持續與客戶討論新一輪價格，若順利的話，有機會明年開始反應成本，漲價產品包括充填、原液、代工等，不過調漲幅度還在討論中。

國光生既有兩條生產線總年產能超過 1 億劑，近期再增設第三條生產線，年產能約 600 萬劑，目前主要是代工臨床前的藥品，待相關認證審查通過後，會再增加其他品項，預計明年下半年商轉。

國光生指出，生物製劑技術門檻和時間成本相對較高，在產線建置完成後，必須先通過台灣衛福部食藥署查廠取得 PIC/S GMP 認證，再陸續取得出口國認證，因此公司長期推動國際主要醫藥市場認證，包括歐盟 EMA 和美國 FDA、中國、加拿大、巴西等國查廠認證。