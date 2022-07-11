調查：比特幣可能跌至1萬美元

MLIV Pulse 最新調查報告顯示，60% 受訪投資人認為，比特幣可能跌至 1 萬美元，約有 50% 下跌空間。

調查數據顯示，60% 受訪投資人認為，比特幣將跌至 1 萬美元，其餘受訪者則認為，比特幣可能漲至 3 萬美元。調查顯示投資人變得更為悲觀。由於聯準會 (Fed) 收緊寬鬆貨幣政策，經濟成長放緩的擔憂，引發今年加密貨幣市場波動。

根據 CoinGecko 彙編的數據，自去年底以來，加密貨幣市場的市值已蒸發大約 2 兆美元。

調查也顯示，與機構投資者相比，散戶投資人對加密貨幣的擔憂程度更高，將近四分之一受訪者認為，加密貨幣資產就是「垃圾」。另有 27% 受訪投資人抱持開放但懷疑的態度。相較之下，僅 18% 機構投資人認為加密貨幣資產是「垃圾」

風險投資公司 Tribe Capital 合夥人 Jared Madfes 表示：「現在人們很容易感到恐懼，不僅在加密貨幣領域，在全球也是如此。」他說，對比特幣進一步下跌的預期，反映人們對市場的恐懼態度。

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 也曾表示，比特幣下跌趨勢可能還沒結束，「看起來比特幣正在遭到拋售。所以我不會在比特幣 20,000 美元或 21,000 美元的價位上看多。就算比特幣跌到 10,000 美元，我一點也不會感到驚訝。」

自去年 11 月達到近 6.9 萬美元的高點以來，比特幣的價格已經大跌了三分之二以上。根據 CoinDesk 的數據，截稿前比特幣報 20,423.83 美元，24 小時內下跌約 4%。