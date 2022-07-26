如興財務危機案 安泰銀提五點澄清 不排除追究法律責任

牛仔褲大廠如興 (4414-TW) 爆發財務危機，昨 (25) 日重訊記者會中更指陳安泰銀 (2849-TW) 與如興簽署的融資契約條款有不符常規且有違公平、常理，對此安泰銀提五點澄清，並要求如興公司應立即停止不實指摘，否則將追究法律責任。

新任董事長暨總經理翁紹華昨天指出，前經營團隊今年 5 月 25 日與安泰商銀簽訂美金 1840 萬元融資契約，但新經營團隊 7 月 15 日進駐公司後，安泰要求提前還款，並全面凍結如興所有可動撥資金，目前如興已無任何短期可動撥之資金。

對此，安泰銀指出，金融業原本應對客戶的授信往來資料予以保密；但是如興公司對安泰銀的不實指陳內容，迫使該公司有必要適度說明，以正視聽。

第二，針對如興更換經營團隊後，安泰商銀凍結公司所有可動撥的款項，安泰銀解釋，金融機構承作企業融資業務時，於授信期間要求借款人的重要經營團隊 (如董事長、總經理等) 不得任意變動，或重要經營團隊變動時須通知並取得金融機構同意，此是屬授信實務上常見的風險控管方式。

安泰銀強調，基於風險控管考量，避免如興公司的營運發生重大變化，致影響其財務條件或降低還款能力等不利情事發生，依此慣例與如興公司所簽訂的授信條件，並無異常或特別不利於借款人或保證人之處，亦絕無如興公司所指此一限制條款不符常規且有違公平、常理的情形。

第三，針對「孫瑒若非為公司總經理，則安泰銀行即可強制如興還款」，安泰銀表示，依據如興公司 2021 年 4 月間所提供予安泰的的董事會議事錄 (節本) 等授信申請文件，如興公司對於同意其孫公司向安泰銀申請融資額度的相關授信條件 (包含限制如興公司之董事長、總經理不得任意變動等)，並擔任連帶保證人等事，均由如興公司的董事會決議同意並授權董事長簽署合約等相關事宜，且該次如興公司的董事會出席人員，除六名一般董事外，尚有三位獨立董事參與相關討論，顯見如興公司董事會是經充分討論後始決議同意。如興公司於昨日重大訊息記者會中指陳，安泰銀於其前總經理孫瑒遭通緝後，始於今年 5 月 25 日綁定孫瑒須擔任如興公司之總經理職務不得變動一事，顯非事實。

第四點，如興指陳安泰銀向該公司財務主管表示，通緝犯孫瑒必須在經營團隊裡，這樣才能談下去，安泰銀澄清絕非事實，安泰銀表示，該公司人員只是提議，如興應積極備妥相關文件與安泰銀洽談後續授信條件變更事宜。安泰銀呼籲，如興應盡速與金融機構商議後續債務處理事宜，而非以不實資訊，將如興的財務能力及信用狀況重大變動，歸咎於授信時已與金融機構議妥的授信條件。

最後，安泰銀強調，如興相關不實指摘，已屬詆毀安泰銀的公司商譽，且甚可能已涉及刑事上妨害名譽罪之嫌，嚴正要求如興應立即停止相關行為，否則本公司將追究相關法律責任，以維公司商譽與權益。