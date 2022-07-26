深圳科技廠再度封閉運轉 未連夜搶運物料

時隔四個月，深圳市政府再度發布重點企業封閉生產通知，涵蓋華為、比亞迪 (002594-CN) 、中芯國際 (688981-CN) 、富士康等當地工業百強企業，知情人士透露，目前供應鏈與出口均正常，科技廠未連夜搶運物料。

第一財經報導，一家深圳大型電子企業負責人說：「最大的感受就是供應鏈目前穩定，生產秩序穩定」，所在產業園區設有專門核酸檢測點，員工每日做核酸篩檢。

今年 3 月中旬，深圳為防控疫情曾按下「暫停鍵」，全市工廠停工一周，只有約 100 家重點企業可封閉運行。為穩定市場供應，大型企業曾在停產前連夜搶運物料到外地工廠，以保障國內供貨，且停工導致部分從深圳出口的訂單延期。

上述企業負責人表示，與上回不同，這次深圳重點企業封閉營運的目的，是「保生產、快阻斷」。深圳是「保障生產區域安全、生產供應鏈安全，更多是保障，不是防範」。

這位負責人並說，這次封閉運作完全沒出現連夜搶運物料的事情。「這次（政府部門）發了指導意見後，我們負責製造的副總裁周日（24 日）給我發信息。我們當晚做好準備，就開始啟動了。物料正常，因為所有供應的車輛都有保障。出口完全正常，沒有受到影響」。

為加強防疫，深圳市工業和信息化局發布督促重點企業封閉運行通知，要求華為、比亞迪、富士康等深圳市工業百強企業周日起園區（廠區）封閉運行七天，減少非必須外出人員外出，嚴格管控外來人員。

深圳是中國大尺寸液晶面板生產基地。一家深圳面板廠負責人表示，深圳市工信部門提前考慮到重點企業正常生產和供應鏈的需求，企業在內部人員閉環管理方面也累積很多經驗，預料這次封閉營運不會拖累生產腳步。

這位人士說：「最重要還是看上游供應鏈，因為上游還有一些規模不大的企業，如何讓他們也能做到有效防控，不要受到疫情影響。」

市調機構奧維睿沃（AVCRevo）總經理陳慧則表示，目前封閉運作未聽聞企業受影響，「現在企業對突發疫情的應變能力都在增強，短時間的封控可能對短備料周期的材料有影響，但是在消費電子需求下行的階段，這次封閉運行的影響整體應該可控」。