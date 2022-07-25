〈宇隆首推自有品牌〉車用晶片供給回穩 客戶催單趕出貨 下半年樂觀

宇隆 (2233-TW) 今 (25) 日發表自有品牌 TUFONE，董事長劉俊昌指出，過去一向做單品單件代工，不過，在電動車帶動的趨勢下，將從自有品牌出發，跨足機電整合產品；就短期來看，下半年隨著車用晶片供給回穩，「客戶已有催單狀況」，預估下半年業績表現將優於上半年，全年可望優於去年。

宇隆指出，電動車主要是三大領域組合而成，包括電池、電控和電機，電機是宇隆可著墨發展的方向，因此，若能發展出機電整合產品，將帶來更好的成長機會，也是中長期的規劃，在縫紉機大廠伸興 (1558-TW) 入主後，勢必會在機電整合的領域提供蠻大的協助和加分效果。

宇隆上半年合併營收 17.5 億元，年增 5.07%，創同期新高，展望下半年，宇隆表示，隨著中國積極推出振興方案和優惠措施，以及自行車及工業應用事業訂單的持續加量增單，下半年有望優於上半年、而全年表現有望優於去年。

目前宇隆主要客戶有德國 BOSCH、丹麥諾和諾德、日本 DENSO、美國 BorgWarner 等，汽車業務占營收比重約 60%，但尚無電動車相關業務，宇隆說明，隨著主要歐系和日系主要客戶開發氫燃料電池的新能源車，也將開始發展氫燃料電池內部的發動系統，預計年底有機會開始小量出貨予 BOSCH 在無錫的組裝廠。

另一方面，宇隆正積極推動集團化，將結合宇隆、伸興和程泰 (1583-TW) 三大股東的龐大資源，因此，宇隆將於 8 月底改選董事。

對於外界關注董事席次分配，劉俊昌回應，三方共同提名董事，有一致共識，至於各自提名幾席先不對外表示，候選人名單下周四會公告。

劉俊昌強調，宇隆非常支持公司走向集團化發展，董事提名不會有太大的意外。