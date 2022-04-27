〈智慧顯示展〉誠美材Q2仍可優於Q1 下半年高階產品比重達15%

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (27) 日參展 2022 Touch Taiwan 智慧顯示展，展望本季，誠美材表示，目前第二季訂單能見度沒問題，在工作天數、高階產品出貨助推下，有信心營運再優於首季，而下半年單月高階產品營收比重也可望從去年約 3%，提升至 15%。

偏光板是面板上游關鍵材料之一，相比面板而言，偏光板在價格敏感度較低，誠美材表示，依目前來看上半年偏光板價格相對持穩、變化不大，但也坦言近期上游日本供應商確實有反映相關成本，但在考量日幣、新台幣匯率變動下，評估影響仍在可接受範圍。

展望下半年，誠美材說，大環境不確定因素仍多，除通膨導致國際市場需求疲軟外，近期戰爭、中國疫情都讓終端市場需求相對保守，近期部分客戶也下修對第三季部分訂單需求，影響幅度則約落在 1 成以內。

誠美材進一步指出，近年持續提升產品毛利率的大方向不變，包含筆電、車載、OLED 產品等高階應用都是努力方向，其中，耕耘已久的車載下半年可望再新增中國、日本客戶，也預期下半年單月高階產品營收比重可達 15%。

另一方面，誠美材日前宣布延攬前鴻海 (2317-TW) 集團面板事業核心成員、現任夏普集團 (SHARP) 董事許庭禎擔任董事，誠美材表示，許庭禎加入董事會後，可望進一步深化供應鏈、客戶合作關係，也有助擴大誠美材供貨數量，並與夏普等潛在客戶在 IT、中小尺寸領域中有更多合作關係。