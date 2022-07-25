〈揚明光法說〉Q2獲利亮眼 EPS 0.43元 本季仍有成長空間

揚明光 (3504-TW) 布局精密光學零組件核心技術開發的 VR/AR/MR 及車用產品成果開始顯現，今 (25) 日公布最新財報，第二季稅後純益 4900 萬元，季增 1.13 倍、年增 2.77 倍，每股純益 0.43 元；上半年稅後純益 7200 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.62 元。

揚明光今天召開線上法人說明會，並公布財報， 第二季營收為 12.59 億元，毛利率為 20.1%，季增 1.8 個百分點，年增 1.7 個百分點，稅後純益 4900 萬元，季增 1.13 倍，年增 2.77 倍，單季每股純益 0.43 元。

揚明光上半年營收為 24.6 億元，毛利率 19.2%，年增 3.2 個百分點，稅後純益 7200 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.62 元。

揚明光指出，因微投光機客戶新機種自 2022 年起，以銷貨價格減除客戶提供關鍵物料後之淨額認列收入，帶動第二季毛利率較上季增加。

展望第三季，揚明光總經理徐誌鴻指出，關鍵物料供應舒緩，預估第三季營收約持平或優於第二季營收，目前在通膨、俄烏戰爭的影響之下，第四季狀況並不明朗。

揚明光 2021 年的資本支出約 2000-3000 萬元，預估今年將放大到 2-3 億元，主要在對精密光學零組件核心技術的升級。