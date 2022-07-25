〈焦點股〉全台用電量屢創新高 綠能概念股熱烘烘

全台高溫炎熱，用電量屢創新高，今 (25) 日再度亮出供電吃緊的黃燈，加上中火 2 號機破管，引發市場對綠能概念股的期待，風電族群中的上緯投控 (3708-TW)、華城 (1519-TW) 及太陽能股安集 (6477-TW)、達能 (3686-TW) 等多檔，均獲資金點火，無懼大盤賣壓。

近來全台多地天氣高溫炎熱，加上防疫及暑假期間，民眾居家增加空調用電，產業用電也持續攀升，連帶助長用電需求，上周用電量首度突破 4000 萬瓩，且不斷刷新歷史新高，其中，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用電量明顯增加。

台電透露，今年國際燃料價格大漲，導致汽電共生業者發電成本大於售電收入，因此，業者發電意願降低，除減少發電外，部分廠商甚至停機使用台電電力因應。

綠能概念股重回市場買盤懷抱，其中，風力葉片材料供應商上緯投控上周股價觸底反彈，今天大漲逾半根停板，最高來到 112 元，直逼半年線；華城、華新、信邦盤中上漲超過 4%，大亞、世紀鋼、中鼎、中興電、永冠 - KY 等也有 1% 以上的漲幅。

近來天氣炎熱，台電備轉容量率下滑，但太陽能大軍幫了大忙，目前光電挹注供電占比已超過 12%，市場樂觀看待台廠營運，安集早盤強漲逾 6%，一度衝上 56.8 元，站上所有均線，達能、茂迪、元晶、聯合再生、國碩、鑫科等均在盤上表現。