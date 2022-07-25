鑽石生技登興櫃首日無懼大盤賣壓 飆漲6倍

鑽石生技 (6901-TW) 今 (25) 日以每股 35 元登陸興櫃，旗下主要轉投資公司已度過黑暗期，各研發進度都將有所斬獲，股價無畏大盤逆勢狂飆超過 200 元，最高衝到 260 元，漲幅逾 6 倍。

鑽石生技大展蜜月行情，中天 (4128-TW)、合一 (4743-TW) 分別持股 28.88%、15.99%，股價同樣逆勢抗跌，漲幅逾 3%。

鑽石生技為台灣首家進入資本市場的永續型生技創投，目前轉投資 10 家公司，其中醣基 (6586-TW) 與合一市值超過 300 億元，董事長路孔明看好，下一階段以欣耀生醫與永生細胞的成長性最受期待，欣耀為新藥開發公司，即將從興櫃轉上櫃、永生細胞與地天泰農業生技也有機會在明、後年進入資本市場。

其他轉投資公司中，以色列公司 EyeYon Medical 預期在 2024 年取得美國 FDA 人工眼角膜上市許可；藥物傳遞技術公司 Bilayer therapeutics，近期會展開治療慢性便秘的新藥臨床研究，該公司是由莫德納 (Moderna) 共同創辦人、MIT 教授 Robert Langer 所創辦。

路孔明強調，鑽石生技核心是精準投資，追求利益極大化並打造生技獨角獸公司，成立至今將近 10 年，公司已從新創期進入收成期，後續將邁入擴張期，此外，會隨著轉投資公司朝向豐收成熟期後，最後「寧靜退場」。