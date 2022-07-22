宏碁擴大爭取雙印市場訂單 亞太區全年營運拚優去年

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (22) 日舉辦 Acer Day 開跑記者會，泛亞營運總部總經理侯知遠表示，上半年亞太區受惠商用需求，營運年增逾 2 成，優於市場平均約 1 成，展望下半年，坦言消費、商用市場需求均走疲，將擴大爭取印度、印尼市場訂單，下半年營運力拚與去年持平，全年也以優於去年為目標。

侯知遠指出，疫情紅利逐漸結束，上半年消費需求走弱，所幸宏碁亞太區在商用、雙印市場標案支撐下，仍優於市場平均，但展望下半年，整體市場挑戰高，研調機構預期筆電平均出貨將年減 8-10%，但宏碁亞太區目前仍以持平去年下半年為目標。

侯知遠進一步表示，雖然整體市場走疲，各大品牌廠近期都開始擴大促銷、搶攻商用訂單來銷貨庫存，但認為市場不可能完全踩煞車、甚麼都不買，因此也希望透過舉辦年度 Acer Day 提振並加速實體銷售。

從產品線來看，侯知遠說，消費市場動能顯著放緩，下半年商用產品雖然將呈現季減，不過仍有機會優於去年同期，主因是宏碁在印度、印尼市場提早布局，搭上雙印政府近年推展 Made in India、TKDN (產品原產地認證) 政策，認為宏碁可望拿下大部分訂單，彌補其他地區衰退。

宏碁亞太區目前產品營收比重，上半年商用與消費占比約達 6:4，預期全年而言，商用比重仍將大於消費產品。

宏碁 Acer Day 睽違兩年再度恢復實體舉辦，亞太區共有 16 個地區參與，並邀請 18 位藝人擔任 Acer Day 綠色行動大使，台灣區則邀請原子少年 ATOMBOYZ - 地球擔任活動代言人，預計 8 月 3 日活動正式起跑。