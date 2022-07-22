美晶片法案通過在即 特化族群股價帶勁

美國晶片法案通過通過第一關，下周即將進行表決，激勵晶片、半導體股吹起反攻號角，台積電赴美設廠有可望獲得補助，今日半導體化學品股也強勁表態，中華化 (1727-TW)、三福化 (4755-TW) 今 (22) 日亮燈漲停，勝一 (1773-TW)、永光 (1711-TW) 也漲超過半根。

歷經一年多辯論，美國參議院本週宣布，通過第一階段 520 億美元晶片法案 (CHIPS Act)，終於讓法案有所進展，目標下周正式敲定，加速美國半導體供應鏈發展，目標帶來先進製程技術。

隨著法案通過出現曙光，三星也計畫未來 20 年投資近 2000 億美元，在美國德州設立 11 座晶圓廠，而台積電赴美設廠計畫也終於有望獲得政府補助，晶圓廠供應鏈後市營運展望同步受市場看好，其中半導體特用化學品類股今帶量上漲。

電子級硫酸廠中華化、TMAH 回收廠三福化今開盤即攻漲停，電子級溶劑大廠勝一也上漲 8%，光阻劑廠永光一度上漲至 7%，特殊氣體廠晶呈、氟素設備廠上品、乾膜光阻的長興一度都上漲 2% 以上。

日本化學品大廠先前已通知台積電等客戶特用化學品漲價，顯見半導體特化市況需求穩健，儘管現階段進入正常庫存調整期，台化工廠仍樂見下半年半導體業務營運，目前無感受客戶調整訂單事宜，下半年營運仍具馬力。