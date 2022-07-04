上品氟素設備需求強 訂單已看到明年上半年

儘管近期半導體業市況雜音頻傳，晶圓廠仍擴產不喊卡，氟素設備廠上品 (4770-TW) 認為，目前氟素設備需求仍強，預計 6 月營收將優於 5 月，第二季將繳出不錯成績單，展望後市，下半年可望較上半年成長 2 成以上，目前訂單已看到明年上半年。

上品 5 月營收 4.1 億元，較前月下滑 23.6%，公司指出，受運輸、客戶訂單暫時遞延，6 月已陸續出貨，帶動營收回升，第二季將較第一季、去年同期佳。

展望下半年，上品表示，半導體業氟素設備需求仍強，目前訂單能見度已達明年上半年，上下半年營收比重可望約 45 比 55，看好全年營運。上品主要供應半導體與石化業氟素材料與設備，其中半導體比重達 8 成，主要客戶為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。

受惠晶圓廠積極擴大資本支出，氟素內襯設備、槽車、管線需求成長，上品營運持續增溫，除了國內需求強勁，中國半導體在政策帶動下也穩步增加，目前台灣營收比重近 4 成，中國約 35%。

值得注意的是，上品表示，今年 5 月前美國營收比重由過往 1% 大幅成長至 18% 水準，其中美國客戶占 9%，其他則是其他晶圓廠赴美投資驅動，公司認為，美國當地化學品發展與國內相比落後約 5-6 年，具一定發展潛力，正積極布局美國商機。

近期通膨導致終端需求出現隱憂，半導體業也雜音頻傳，上品表示，到明年上半年前訂單已確定，明年下半年訂單洽談進度有比較慢，但客戶沒有下調資本支出，公司主要業務處於晶圓廠建廠前期環節，除非客戶宣布不蓋廠，否則對上品影響不大。