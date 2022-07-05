昭和電工再度漲價 台化工廠下半年營運加馬力

日本化學品大廠昭和電工由於運輸、日圓貶值等因素，今 (5) 日傳出已通知台積電 (2330-TW) 等客戶特用化學品漲價事宜，顯見半導體特化市況需求仍樂觀，台化工廠也都看好下半年半導體業務營運，也無感受客戶調整訂單事宜，隨著日商價格持續喊漲，台相關廠商下半年營運仍具馬力。

包含聯華氣體、晶呈、三福化、上品與勝一等化工廠，對下半年展望看法都維持正向，聯華氣體更直言，漲價是必然狀況；三福化也看好下半年市況仍佳。

昭和電工高層指出，受到供應鏈瓶頸、俄烏戰爭、日圓貶值導致成本大幅飆升，材料漲勢至少持續到 2023 年，昭和電工供應電子業的特化產品包含高純度氣體與電子級溶劑。台廠包含聯華氣體、三福化、勝一、上品與晶呈等在產品上具有關聯性。

國內半導體氣體供應大廠聯華氣體認為，現階段仍是供不應求，漲價是必然，到年底前需求都相當強勁，客戶也未有調整訂單現象。聯華氣體為台積電氣體主要供應商之一，目前國內市占約 4 成以上，另外三福化旗下的三福氣體，以及亞東氣體等，分別約占 3 成左右。

精密化學品相關產品需求動能也暢旺，三福化 (4755-TW) 就指出，下半年市況仍佳，半導體業務可望雙位數成長，加上氣體、TMAH (顯影劑) 回收新產能挹注，可望帶動半導體營收上攻。

氟素設備廠上品 (4770-TW) 也強調，晶圓廠擴產無懼電子業市況雜音，下半年營收可望較上半年成長 2 成以上，目前訂單已看到明年上半年。

特殊氣體廠晶呈科技 (4768-TW) 認為，看好半導體業務成長動能，上半年佈局也將在下半年顯現，樂見下半年營運走強，隨著氣體產能陸續開出，將逐漸挹注營收，目標今年每月出貨量上看 2000 支。

東洋證券分析師認為，昭和電工並非唯一一家提高價格的企業，其他零件製造商和材料供應商也採取類似措施，以因應艱難市況