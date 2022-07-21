不受升息干擾生技股反彈近2成 長線布局勝率大增

生技股從 6 月中旬反彈走揚，近一個月漲幅逾 18%，富蘭克林華美投信表示，從過去經驗來看，生技股長線投資 10 年漲幅可逾 336%，建議投資人趁早布局，或以定期定額方式中長期投資生技基金。

根據彭博資料統計，過去 10 年 NBI 生技指數累積漲幅 336%，但只要錯過 10 個最大漲幅日，報酬率立刻降至 137%；若錯過 20 個最大漲幅日，則報酬率降至 51%。生技股市場起伏大，長期投資結果，更勝於摸頭猜底的頻繁進出操作。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，生技醫療股去年因市場對於升息疑慮等因素，提早進入修正階段，目前無論 NBI 指數或標普 500 生技指數股價皆處在低位，儘管近期面臨美國鷹派升息，但過去錯殺的股票因價值浮現，也見法人 ETF 買盤積極進駐。

劉翠玲表示，對於生技醫療產業而言，除有穩定醫療需求支撐，還有來自於研發創新或併購題材的驅動，升息實際干擾反而不大，目前生技醫療股價呈現大幅折價，對於機構法人與長線投資人而言極具吸引力，且通常八成生技股跌破年線後，可能都是最佳進場買點。

劉翠玲分析，根據過往 11 次升息期間 (1946 年 4 月至 2018 年 12 月)、標普 500 指數有 7 成機會是呈現上漲的，而過去四次升息循環下，生技股平均報酬為 18%，可見升息不一定對市場造成負面影響。

另外，經歷疫情大爆發，大型生技製藥公司熱賣成藥，手握充足現金，寧願選擇積極擴充產品線，也沒有意願配發股利，但市場競爭與未來成長目標持續增加，大型生技公司必須擴展產品線或提升醫療技術，確保產品的市占率與競爭力，而手上握有獨家醫療技術或專利藥物之中小型生技公司，就成為大型生技公司目前潛在併購對象。

富蘭克林華美投信表示，預期下半年有望看到更多大型公司對小型股的併購交易，帶動生技產業併購增溫，看好下半年生技類股後續行情表現。

