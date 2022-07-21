鑽石生技7/25登陸興櫃 目標培育多家生技獨角獸

鑽石生技 (6901-TW) 預計下周一 (25 日) 以每股 35 元正式登錄興櫃、明年申請上市；董事長路孔明表示，鑽石生技為台灣首家進入資本市場的永續型生技創投，目前轉投資 10 家公司，其中醣基 (6586-TW) 與合一 (4743-TW) 市值超過 300 億元，未來會再孵育更多獨角獸生技公司。

路孔明說，鑽石生技核心是精準投資，追求利益極大化並打造生技獨角獸公司，成立至今將近 10 年，公司已從新創期進入收成期，後續將邁入擴張期，此外，會隨著轉投資公司朝向豐收成熟期後，最後「寧靜退場」。

鑽石生技共有 10 家轉投資公司，除了合一、醣基外，路孔明看好，下一階段以欣耀生醫與永生細胞的成長性最受期待，欣耀為新藥開發公司，即將從興櫃轉上櫃、永生細胞與地天泰農業生技也有機會在明、後年進入資本市場。

其他轉投資公司中，以色列公司 EyeYon Medical 預期在 2024 年取得美國 FDA 人工眼角膜上市許可；藥物傳遞技術公司 Bilayer therapeutics，近期會展開治療慢性便秘的新藥臨床研究，該公司是由莫德納 (Moderna) 共同創辦人、MIT 教授 Robert Langer 所創辦。

鑽石生技是 2012 年 6 月政府發起「生技起飛鑽石行動方案」大型生技創投基金 TMF 募集失敗後，由中天生技集團結合大型金控與壽險公司而成立，路孔明提到，生技產業的技術研發週期長、風險大，有別於一般 7-10 年的創投公司，鑽石生技是挹注長期性資金，支持具有國際競爭力的生技新創企業。

鑽石生技主要股東包括富邦金、台新金、潤泰集團、中天生技；從投資標的領域區分來看，新藥占 60%、醫材 20%、其他 20%。