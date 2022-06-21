星展攜手遠東新 首創3年期10億元藍色貸款

星展銀行台北分行宣布與遠東新世紀共同簽署，為期 3 年、規模新台幣 10 億元的「藍色貸款」(Blue Loan)，是全台首創支應現有或新增的藍色項目與專案，資金將用來支應遠東新世紀持續發展水資源及海洋永續。

星展銀行表示，「藍色貸款」的資金必須「專款專用」，投入特定的水資源永續、海洋資源永續、純淨水資源供應、友善海洋產品或海洋生態保育等藍色項目或專案，同時定期檢視資金用途及專案成果。

遠東新世紀深耕循環經濟超過 30 年，2016 年起與品牌客戶 adidas 及 NGO 組織 Parley for the Oceans 合作，開發海洋回收紗專案，截至 2021 年底已成功回收超過 11000 公噸海洋廢棄塑料轉化成近 6000 萬雙高級運動鞋，符合由歐盟執委會、世界自然基金會及世界資源研究所等國際機構共同頒布的「永續藍色經濟金融原則」及世界銀行集團國際金融公司所發布之「藍色金融指引」專案遴選標準。

星展銀行 (台灣) 企業及機構銀行負責人羅綸有表示，海洋不僅擁有豐富的自然資源，也有調節全球氣候的重要功能，因此對地球生物及環境的永續扮演重要角色。

羅綸有表示，台灣四面環海加上地形因素，水資源格外珍貴，這次與遠東新世紀共同開創全新融資模式，讓資金可直接投入遠東新世紀與海洋及水資源有關已發揮成效及未來創新的專案中，盼能因此增強永續發展動能，並發揮拋磚引玉的效果。

遠東新世紀股份有限公司財務長王健誠表示，遠東新世紀是目前台灣唯一發行包含綠色、可持續發展及社會責任三項永續發展公司債的生產企業，這次與星展簽署全台首件藍色貸款，將能為遠東新世紀在海洋友善與水資源相關領域投注更多資源，朝向清潔永續的營運方式。