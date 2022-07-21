北市祭節能冷氣冰箱汰購補助 每台可省3000元

夏日用電高峰，不少民眾開冷氣消暑，又擔心荷包大失血，台北市環保局今 (21) 日宣布，即日起至 11 月 30 日辦理住宅家電加碼補助，凡居住在北市的民眾，於活動期間汰購節能冷氣或冰箱 (限定能源效率 1 級)，每台可享 3000 元補助，若再搭配財政部貨物稅減免，每台最多退稅 2000 元，相當於每台最高可獲取 5000 元補助金。

環保局說明，為全面提升北市住宅設備用電效率，本次補助對象不限台北市民，只要是用電地址位於北市轄內的家庭住宅，就可以來申請，每一申請人最多可申請 5 台，環保局提醒民眾及早申辦補助，經費有限，額滿為止。

另外，為避免舊機回流市面，可獲補助的冷氣及冰箱，必須要是汰舊換新，且新冷氣或冰箱必須具有經濟部能源局一級能源效率標示，而汰換下來的冷氣或冰箱，必須向商家取得環保署廢四機回收聯單，才能獲得補助。

環保局表示，台北市溫室氣體排放量約 74% 來自住商部門，當中又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，其中住宅部門用電占全市用電 37%，北市為邁向淨零排放願景目標，提出「2050 淨零排放路徑」，其中提升設備能源使用效率為推動智慧零碳建築和住商減碳重要路徑。

除住宅家電補助外，環保局表示，今年 2 月公告「社區節能改造補助計畫」申請踴躍，為持續提高社區公共區域用電效率，已第 2 次公告補助社區，除延續社區汰換照明及空調補助外，更納入能源管理系統申請項目，社區可依需求任選方案組合申請補助，最高可補助達 50% 經費。