國旅補助將開跑 易遊網估訂房需求暴增

交通部觀光局推出的悠遊國旅補助方案 15 日將開跑，平日住宿每晚最高可折 1300 元，在暑期旅遊旺季期間，有利國旅需求快速升溫，網路旅遊業者易遊網今 (13) 日指出，以台灣的銷量來看，近一個月單周營收連續破億元，近期更接獲大量消費者詢問，看好補助開跑後，將帶動訂房需求暴增。

易遊網指出，由於國內旅遊信心恢復，近期國旅需求持續飆漲，以易遊網台灣訂房的銷量來看，近一個月單周營收連續破億元，創疫情來單周新高。

易遊網近期已接獲大量消費者詢問悠遊國旅振興方案，預期上路後，將再帶動一波訂房暴增。

易遊網進一步說明，欲申請住宿補助的民眾，須先於台灣旅宿網進行補助資格登錄，今日已開放，平日住房每晚可折抵 800 元，符合入住指定條件旅宿或接種完整三劑疫苗，則可再加碼折抵 500 元，共計可享 1300 元優惠。

由於易遊網是觀光局核定可提供住宿補助的旅遊平台，為刺激需求，此次更與眾多飯店聯合加碼，祭出多種獨家優惠專案，並提供最高 450 元折扣碼可與悠遊補助併用折抵，也就是最高可現折 1750 元。

易遊網期待觀光局可考量平台業者的銷售量體，提撥足夠補助名額供業者服務廣大旅客需求，讓平台業者與飯店業者皆能雨露均霑，達到長期振興和雙贏效用。