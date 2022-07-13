悠遊國旅補助7/15啟動 觀光效益上看314億元

交通部自今年 7 月 15 日起推出「悠遊國旅補助方案」，若符合加碼條件，每房每晚最高可折抵 1300 元，目前已有逾 8800 家旅宿業者報名參與，此方案實施至 12 月 15 日或經費用罄為止，預計可帶動約 722 萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約 314 億元。

交通部今 (13) 日舉辦悠遊國旅補助啟動記者會，部長王國材致詞時指出，交通部向行政院爭取 55 億元，在尚未開放國際觀光簽證之前，從 7 月 15 日開始推動悠遊國旅專案，鼓勵大家出遊，藉此先練兵、熱身，帶動整體國旅市場活絡。

觀光局說明，有關「團體旅遊補助」，旅行業只要組團人數 15 人以上、行程安排 2 天 1 夜以上，例假日不超過 1 日，且符合至觀光遊樂業、百大經典小鎮等 12 項景點條件中之 2 項，即可申請每團 2 萬元補助；如行程安排至國家綠道、16 條多元自行車路線等 8 項加碼條件，每項可再補助 5000 元，每團最多可加碼 1 萬元，另若業者安排長天數方案，更可含 2 例假日。

在「國人住宿優惠」方面，為鼓勵民眾利用平日出遊以達到分流的效果，此次規劃提供平日 (週日至週四) 住宿每人每晚補助 800 元；民眾若選擇入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅館或使用優惠旅客本人完整接種 3 劑疫苗等 6 項之 1，則適用加碼方案，最高每房每晚可折抵 1300 元，這也是疫情後觀光局祭出住宿補助措施以來最高的補助金額。

此外，「觀光遊樂業入園優惠」則是有享 3 折或更低之入園優惠。

觀光局長張錫聰指出，悠遊國旅方案獲得旅行業、旅宿業及觀光遊樂業的高度肯定，各縣市政府更推出諸多優惠措施要活絡國旅市場，透過方案之執行，將可在國境開放前為觀光產業注入活水。

張錫聰表示，此方案實施期間自 7 月 15 日至 12 月 15 日或經費用罄為止，預計可帶動約 722 萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約 314 億元。