振興會展產業 高市額外提供補助最高80萬元

本土疫情逐漸趨緩，經濟部國貿局為振興會展產業，8 日公告今年展覽補助，依攤位數加碼補助國內展覽上限 200 萬元、國際展覽最高 500 萬元，高雄市經發局今 (14) 日指出，市府將提供單一窗口諮詢服務與協助，並再提供最高 80 萬元補助，盼與中央帶動高雄會展產業復甦。

高市經發局說明，根據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」，凡在高雄舉辦兩天以上會展活動即可申請補助，其中國際會議、研討會及展覽滿 100 人，或參展攤數超過 100 攤並符合相關規定者，可依狀況補助 10 萬至 80 萬元。

若國內外活動參與人數滿 300 人，或展覽達 80 攤、外縣市企業會議活動逾 200 人以上者，將補助 5 萬至 30 萬元。

經發局長廖泰翔指出，會展產業可說是「國家經濟推動器」，市長陳其邁任內推動亞灣 5G AIoT 創新園區，打造全台最大 5G AIoT 研發暨創新試驗場域。

其中，高雄展覽館實踐展覽科技化與線上會展技術，去年 10 月透過經濟部技術處支持，委由資策會整合國內網通業者能量，已將高展館打造成為國內首座擁有 5G 專網的國家級智慧會展場館。

廖泰翔強調，市府重視會展產業並設有「會展推動辦公室」，整合軟硬體產業鏈促進產業交流與發展，並提供單一窗口諮詢服務。

此外，市府舉辦產業交流座談會傾聽業者需求，並規劃踩線團主動邀請潛力會展單位到高雄，同時也積極媒合會展業者與潛力買家，爭取更多會展活動落腳高雄。去年迄今共吸引 62 個主辦單位來高雄舉辦活動，帶動逾 6000 萬元商機。