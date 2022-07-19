雞蛋產地價再調漲 農委會：受三大因素影響

國內物價持續飆升，雞蛋產地價格明 (20) 日起每台斤將再調漲 2 元，對此，農委會表示，尊重市場產銷機制，並分析本次漲價主要受三大因素影響，分別為前波飼料漲價、雞隻受到熱緊迫影響產蛋，以及出遊人潮帶動消費需求強勁。

針對雞蛋產銷議題，農委會今 (19) 日指出，這是透過中華民國養雞協會台灣蛋雞事業產銷督導委員會，由產銷雙方共同研商產銷資訊以協議雞蛋決價，成員包括中央畜產會、養雞協會蛋雞各組 (種雞組、中雞組、蛋雞組) 幹部、蛋雞業者、蛋商、合作社、加工業者、運銷商及學者專家等代表，共計 23 位，完整涵蓋蛋雞產業鏈各環節人士。

農委會強調，目前雞蛋價格由產銷雙方依市場供需決定，該委員會將兼顧蛋農及國人消費權益，要求業者持續調節雞蛋產銷，以穩定供銷秩序。

農委會指出，雞蛋產地價格自 4 月 20 日至 7 月 19 日為期 3 個月都維持在 40.5 元 / 斤，這種現象在以往極為少有，主要是蛋雞生產鏈處於恢復期，雞蛋產量緩步提升，又逢國內受 Covid-19 疫情影響，市場消費需求也不旺盛，因而量價可處於平衡中。

對於此次漲價，農委會分析，應是受到前波飼料漲價，部分老雞因生產效能不佳而淘汰或進行換羽，近期天氣炎熱，雞隻受到熱緊迫影響產蛋，以及目前國內疫情趨緩出遊人潮增加，導致消費需求湧現等因素有關。

農委會強調，雞蛋產品的食安要求高，雞隻於產蛋期不用藥，當遇有熱緊迫或疫病時農戶只能以讓雞隻休養方式來度過，因此雞蛋產量會減少。另外，目前較多雞隻處於換羽階段，反映出部分農民關心飼料價格較高，所做出的生產調整，並為後續秋冬需求旺季預做準備，這是正常的生產排程，符合產業的產銷週期。