面板雙虎IT比重近5成 美系外資保守看下半年

7 月面板報價出爐後，美系外資今 (21) 日出具最新報告指出，雖然本季電視面板價格跌勢已見收斂，但整體 IT 面板下跌走勢不變，預期第三季跌幅仍與第二季相當，季減約 15%，觀察友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 產品組合中有 40-50% 屬於 IT 面板，因此對雙虎下半年營運仍保守看待。

美系外資表示，7 月電視面板跌幅約 3%，雖然略大於原預期的 2%，但也反映面板廠動態調整產能稼動率策略奏效，帶動跌幅顯著收斂，依目前情況判斷，估第三季電視面板跌幅將從上季的 15%，收斂至 10-15%。

IT 面板方面，美系外資認為，受整體需求轉弱，整體跌勢並未如電視面板走緩，7 月平均跌幅達到 4-5%，加上品牌廠對於第三季顯示器、筆電面板拉貨轉趨保守，估出貨量將低於往年季節性水準，連帶將使第三季 IT 面板價格跌幅與上季相當，季減約 15%。

美系外資指出，由於面板價格尚未落底，面板廠基本面仍有下行風險，且觀察台廠友達、群創產品組合中，因 IT 面板占雙虎營收比重高達 40-50%，電視面板則占 15-25%，在第三季 IT 面板跌勢並未收斂的情況下，雙虎營運仍有壓。

友達、群創目前尚未公布第二季財報結果，但從雙虎營收觀察，受需求、價格走弱拖累，加上中國封控影響，第二季營收分別下滑至 628.84 億元、579.02 億元，季減 22.9%、17.1%，也雙探近 9 季低點，整體出貨狀況也略低於原預期。