順勢搭上搶反彈行情 鎖定法人大買標的

國安基金宣布授權進場後，台股迎來連續反彈行情，以目前走勢來看，這波護盤力道確實強勁，但對於後續反彈的幅度仍暫時比較保守看待，主要還是會有企業獲利預期下修的可能，不過順勢操作還是有效的，況且近期也有見到法人認錯回補的現象，因此在行情再度轉空之前，不妨多留意一些能在下殺後吸引法人資金回補的標的。

今天來看 2379 瑞昱，瑞昱是 IC 設計大廠，專精範圍包含通訊網路、電腦周邊、多媒體領域。

在營運狀況上，瑞昱一週後會召開法說會，Q2 獲利數字還沒出來，Q1 營收年增 27.5%；毛利率較前一季小幅下滑 0.68 個百分點，因優化產品組合及商用產品需求強勁而高於市場預期；值得注意的一點是存貨周轉率是從 2021 年來首度增加（平均售貨天數下滑），也就是打消庫存速度變快的意思，瑞昱也表示 Q2Q3 會逐步去化庫存。

Q2 營收年增 18%，維持相對高檔水準，而且從單月營收來看幾乎沒啥受到中國封城影響，瑞昱是認為封城影響物流，不過需求未受影響，可以解讀為在電子產業大多逆風下還能穩健成長的企業。

整體產業發展部分，先看看無線網路 IC 方面。

去年半導體供應鏈供不應求，晶圓代工廠的漲價也逐步反映在終端產品上；今年此情況趨緩且終端消費市場需求下滑，對瑞昱當然有影響，不過筆者認為今年初以來的修正（550 元以上修正到 350 元以下）已充分反應。

PC 市場上，Wi-Fi 6 晶片去年開始逐步取代掉 Wi-Fi 5，預計今年成為 PC 市場的主流。瑞昱第一代 Wi-Fi6 產品也於去年正式量產出貨並順利導入量產，目前對於公司營運占比還不算高，可期待成長力道。

乙太網路方面，在供應鏈產能吃緊下，瑞昱趁著這波供不應求情況，積極爭取並布局上游產能，在去年底針對產能嚴重受限產品陸續推出轉廠晶片以舒緩客戶端的晶片荒，這塊市場也是未來需求持續暢旺的部分。

近兩年，電腦與網通市場上的乙太網路規格逐步升級到 2.5GbE，瑞昱第二代 2.5GbE 晶片已普及到各產品中，今年也推出第三代 2 產品及更高速乙太網路解決方案。尤其 Wi-Fi 6 產品下半年開始量產，雖然在全球支援地區有限，營運比重還不會增加太快，但也表示未來幾年將持續受惠此升級趨勢。

全年展望，去年強勁的消費性電子需求減緩，而在 5G / 網通基礎建設升級環境下，包含上述提到的 2.5 乙太網路、Wi-Fi6 等應用升級速度都有加快，這也比較不會受到消費性電子市場疲軟所影響，

當然總體經濟衰退的影響不可忽略，不過半導體產能吃緊還沒完全舒緩下，還是有利今年營運，且產品組合優化也有利毛利提升；瑞昱受惠網通市場規格提升且需求成長而營運看好，股價連續破低後，近日連續成為內資法人買超金額最高標的，股價技術面低檔開始反彈，可留意後續短多空間。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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