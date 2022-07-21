漢翔攜手勞斯萊斯 簽發動機零組件長期合作意向書

漢翔 (2634-TW) 今 (21) 日宣布，與全球發動機製造大廠勞斯萊斯 (Rolls Royce)簽訂新一代發動機 Pearl 10 X 的 5 項發動機核心零組件 7 年長期合作意向書(Letter Of Intent)，為雙方業務合作創下新里程碑。

漢翔董事長胡開宏表示，期許拓展民用和國防業務，並搶下更多國際訂單。

勞斯萊斯是全球發動機產業領導者之一，漢翔自 2009 年起成為其策略夥伴，雙方在 2015 年啟動 Pearl 15 發動機的同步工程業務，並深化合作 Pearl 700 發動機性能提升案。

本次於法茵堡國際航展中，首日即傳出漢翔與勞斯萊斯深化合作的好消息，由漢翔承製該系列發動機核心零組件，如前段壓縮機匣和多項燃燒段零組件，其中包含具有科技機敏性之關鍵零件─燃燒筒 (Combustor Liner)。

漢翔說明，Pearl 10 X 發動機將搭載於達梭航太新世代商務噴射機 Falcon 10X，第一架飛機將預計於明年開始總組裝。

勞斯萊斯長期專注於雙走道客機和商務噴射機市場，其中，商務噴射機發動機已成功打入全球三大商務噴射機製造商，如達梭航太、灣流航太和龐巴迪航太。

隨著全球疫情趨緩，各國邊境解封，飛機需求量將上升，漢翔表示，順勢推動發動機的訂單，承接勞斯萊斯的發動機業務後，將有望使營收大幅成長。