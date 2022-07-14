漢翔營運射三箭 民用、軍機業務年增看雙位數

航太零組件業者漢翔 (2634-TW) 今年營運喜迎三大動能挹注，包括全球航空客運持續回升、高教機進入密集交機期，以及能源業務開始發展，法人看好，漢翔民用、軍用和儲能業務將同步走強，軍用業務營收有望年成長超過 20%、民用年增也上看 15%。

漢翔近日股價守在 30 元關卡上，並未明顯受大盤修正壓抑，近 2 周來獲投信積極進場加碼，反映今年基本面持續轉好；法人認為，漢翔訂單相對穩健，較不受外部整體系統性風險影響。

漢翔表示，隨著多國放寬國境管制，預期航空業需求可在明年恢復到 2019 年疫情前的水平，尤其歐美國內線航空客運量已明顯復甦，使波音、空中巴士紛紛提高單走道機種月產量，執行中波音 737 MAX 客機、空中巴士 A320 系列客機等相關專案出貨量已開始回升，目前穩定交運中。

另一方面，漢翔提到，在國機國造政策加持下，國內軍機市場正值榮景，除了新式高教機，後續還有新式初教機的自研自製計畫。

漢翔新式高教機案去年已交機 2 架，今年邁入密集交機期預計再交付 8 架，至 2026 年前共將交付空軍共 66 架飛機，為往後幾年穩定添營收動能；至於鳳展計畫，則規劃每個月交付 2-4 架，明年底前全數交付。

另外，看準全球淨零碳排、環保節能的趨勢，漢翔近期運用航太專業和電廠統包經驗，相繼獲台電通霄電廠更新案、中油自用發電設備採購案等大單，預計明年開始貢獻營收。

同時，漢翔也積極進軍儲能市場，已於去年 10 月啟動 5MW 儲能系統，並參與台電電力交易平台輔助服務，由於獲利超出預期，規劃再投資興建第二、第三案場，預計明年第一季商轉。

法人預期，漢翔今年民用業務有望年增達 15%，而軍用業務今明兩年均可望達 20% 以上成長，新發展的儲能新科技服務則將挹注新成長動能。

漢翔上半年合併營收 131.28 億元，年增 23.56%，其中，6 月合併營收 29.07 億元，年增 36.08%，創單月第三高成績。