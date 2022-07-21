圓剛攜手Voicemod強化聲音布局 新品上架募資平台

影音設備商圓剛 (2417-TW) 宣布攜手變聲及音效板技術軟體商 Voicemod S.L，進一步強化並提升創作者聲音表現，此外，圓剛也規劃下半年再推出智慧抗噪通話音箱新品，近期上架募資平台嘖嘖，可望為下半年營運再添動能。

圓剛近年持續優化旗下直播聲音產品，推出直播控制器產品 AX310，並創建 Creator Central App，新增幫助直播體驗的 Widget 小工具商店，近期再結合 Voicemod 軟體技術後，將提供遊戲玩家、實況主、內容創作者逾百種變聲語言，而 AX310 也支援 Discord、TeamSpeak、Zoom、Whatsapp App for desktop、Skype 等平台。

不僅如此，圓剛也規劃推出智慧抗噪通話音箱新品，搶攻居家防疫商機，可同步支援桌機、筆電、平板等，並配備智慧降噪全向式麥克風、高音質擴音喇叭，以及廣泛連接集線整合設計，上線募資短短一周，預購金額已突破百萬元大關。

圓剛今年上半年雖然因疫情紅利減緩，營收表現不如去年同期，但今年擴大爭取政府教育標案挹注下，第二季營收達 11.51 億元，季增 22.3%、年減 10.5%，累計上半年營收達 20.92 億、年減 18.42%。

展望未來，圓剛認為，隨著疫苗施打覆蓋率持續提高後，全球將進入後疫情時代，直播產業、影音內容創作市場等宅經濟趨勢與異地視訊協作應用，將成為企業與個人新常態，今年營運主軸仍將深耕既有視訊、音訊、AI 技術，並擴大爭取有價值的 ODM 訂單。