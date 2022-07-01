圓剛攜手圓展 助力培育台灣空手道國手

影音設備商圓剛 (2417-TW) 今 (1) 日宣布攜手集團企業圓展 (3669-TW) 合作，將共同力挺旭光高中空手道隊，培育原民偏鄉青少年成為空手道國手，除長期捐款贊助外，宣布自 7 月 1 日起凡購買圓剛指定商品，即捐出新台幣 100 元支持南投縣青少年空手道推展協會。

圓剛暨圓展董事長郭重松表示，南投縣青少年空手道協會教練黃泰吉、廖德蘭在南投落地紮根，自掏腰包成立空手道隊，20 幾年來出錢出力無私奉獻，至今協助近千名弱勢家庭的學子迎向陽光，培養出 19 位總統教育獎得主，參加國內外比賽，累計獲獎超過 1500 面獎牌，其中，金牌超過 500 面，甚至為國家拿下 2 面亞運金牌，可謂是台灣的「空手道國手搖籃」。

圓剛指出，郭重松深感黃教練夫婦與自己的理念不謀而合，並期許圓剛與圓展成為創造價值、對社會有貢獻的企業，始終保持取之於社會、應當回饋於社會的使命，並認為企業社會責任是兩家公司在落實 ESG 過程中，對社會應有的承諾。

圓剛今日也宣布自 7 月 1 日起至 12 月 31 日，凡在台灣地區實體門市或網路銷售平台每售出一套網路攝影機 (型號: PW315)，圓剛即捐出新台幣 100 元支持南投縣青少年空手道推展協會。