圓剛拿下多縣市教育標案 營運添動能

影音設備商圓剛 (2417-TW) 經歷遠距商機爆發後，去年擴大布局遠距教育市場應用，近期陸續拿下台北、桃園、雲林、台南、高雄等多縣市政府遠距教育標案，隨著相關效益浮現，首季營運也由上季虧轉盈，展望未來，圓剛指出，目前仍有多個縣市政府標案正在開標，可望為營運再添動能。

圓剛表示，旗下產品過往以歐美等全球市場為主要目標客群，但隨著疫情改變人類生活、工作及教育習慣，近年也積極與系統整合商 (SI) 合作，拓展台灣本土教育領域應用，爭取相關遠距教育市場標案。

圓剛進一步指出，過去一年許多學校因應疫情，興起教育數位化潮流，透過網路攝影機、實物投影機、麥克風等設備為學生準備教材，在重返教室後，這些設備也能進一步為老師與學生帶來更多元的上課與備課方式，在行政院推出「生生用平板」規劃後，不少縣市政府也提出教室「班班有視訊」的政策。

圓剛近期也陸續取得多項標案，包含與台灣松下、雷鋒系統科技協助雲林縣政府導入相關應用後，也取得台南市政府網路攝影機採購案，在台南市 200 多間學校、3600 間教室，導入網路攝影機，最新則是配合桃園數位學習推動計畫，將在桃園導入 PW310P 自動對焦網路攝影機等產品。

營運方面，圓剛首季營收達 9.41 億元，季減 6.96%、年減 26.49%，毛利率 48.14%，季減 3.26 個百分點、年減 5 個百分點，營益率 0.62%，季減 8.24 個百分點、年減 17.43 個百分點，稅後純益 1815.5 萬元、年減 79.25%，但由上季虧轉盈，每股純益 0.13 元，值得注意的是，在教育標案等出貨挹注下，圓剛 3 月單月純益達約 3600 萬元，每股賺 0.26 元，彌補前兩個月虧損。

圓剛 4 月營收則達 3.2 億元，月減 2.6%、年減 32.1%，累計今年前 4 個月營收達 12.61 億元、年減 27.9%。