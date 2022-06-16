圓剛看宅經濟、異地視訊應用成新常態 擬擴大爭取ODM訂單

影音設備商圓剛 (2417-TW) 今 (16) 日舉行股東會，展望今年，董事長郭重松認為，隨著疫苗施打覆蓋率持續提高後，全球將進入後疫情時代，直播產業、影音內容創作市場等宅經濟趨勢與異地視訊協作應用，將成為企業與個人新常態，今年營運主軸仍將深耕既有視訊、音訊、AI 技術，積極爭取有價值的 ODM 訂單。

郭重松說，去年全球仍無法擺脫 COVID-19 病毒威脅，在新冠病毒不斷變異下，持續對各國經濟、生產與生活造成衝擊，也使消費者、企業用戶更需適應各種居家辦公、遠端教學、遠距協同的新常態，雖然去年市場需求並不如 2020 年激增，但在通路端適當庫存調節下，整體市場需求漸趨穩健。

展望今年，郭重松表示，將持續強化遊戲擷取、實況直播應用、智慧教育產品與企業運用、AI 專案開發應用，力拚擴大圓剛在教育、視訊會議的市占率，同時透過研發精進，提升產品服務的附加價值，助推公司營運成長動能。

圓剛目前產品與服務涵蓋五大項目，包含以影像擷取、遊戲實況擷取設備產品的實況主與網紅直播產品，其次則是個人與小型會議視訊設備，近年也積極與 Zoom、Barco 等國際知名視訊會議軟體進行認證，並積極研發 AI 邊緣運算解決方案，同時因應遠距需求，同時偕同集團企業發展視訊會議、簡報教育應用。

圓剛過往多以歐美市場為主要目標客群，但近年也積極與系統整合商 (SI) 合作，拓展台灣本土教育領域應用，爭取相關遠距教育市場標案，近期就陸續拿下台北、桃園、雲林、台南、高雄等多縣市政府遠距教育標案，可望為營運再添動能，今年 5 月營收就達 3.95 億元，月增 23.6%、年減 1.6%，為近 10 個月高。