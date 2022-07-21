法人看衰航運股，究竟還有沒有機會？

航運股做為去年的熱門題材，今年熱度有明顯的消退，這主要因為疫情的塞港題材已經逐漸緩解，包括歐陸、美國等西方國家，已經進入「疫情共存」的防疫態度，而東方大國比如中國雖然還是以「阻絕疫情」為主要的對抗策略，但也已經在今年第二季解除封鎖，說明東方人對疫情的恐慌也在緩解，整體而言新冠肺炎的巔峰期已過，進入後疫情時代。

那麼【航運股】接下來的表現會如何呢？以長線而言，營運逐漸衰退基本上可說是必然的，但以短線來看待，可以發現如長榮 (2603-TW) 六月分營收，竟然還是創高的，月增 3.22%、年增 59.75%，而這也意味著航運股目前基本面還是非常好的狀態，投資人主要擔心它們的未來性。

同樣以長榮舉例，我認為今年的營收高峰就在 6 月、7 月這附近了，接下來可能就會慢慢出現營收【月減】的狀態，但要說會一次衰退很多嗎？其實是不會的，因為之前塞港的問題雖然逐漸解除，但還有許多貨在復甦階段等著出，自然會有貨運的需求，只是運價要維持高檔就會比較困難，整體航運股將會在下半年稍微轉弱，但不會一次掉得太多，以目前股價來看其實仍然是偏低的，具備短期上漲的可能性。

長榮在今年 6 月 29 號發放現金股利 18 元，除息前價位 108.5，目前也仍然無法填息。而陽明 (2609-TW) 也是一樣，6 月 27 號除息至今仍無法填息，這當中除了它們發放的股利相比股價實在太高 (殖利率都在 20% 左右)，也有投資人信心缺失的問題。

雖然領股利的人可能會有點焦頭爛額，但其實對空手的投資人來說，長榮與陽明目前的價位，其實是個不錯的買點。兩者的股價都已經落在最底部，再加上短期基本面仍然有支撐，不太有向下跌破區間的可能性，且有可能會在幾個月內回到除息前價位，完成填息，最終整體才會轉弱，所以在那之前長榮與陽明是有操作機會的。

同樣情形的，還有萬海 (2615-TW)，除息日比前兩者晚一些，股利發放的幅度也沒那麼誇張，是三者之中可能最快完成填息的，投資人也可以注意有沒有操作的可能性。

而相對於操作性較為保守的【貨櫃航運】，目前處於利多狀態的則是【空運類股】。空運類股通常除了「運貨」外也有兼具「旅遊、航空」的性質，在各國解除封鎖以後，前段時間極其悽慘的旅遊業將迎來復甦，而運貨方面本身就有在賺錢的空運股，也可以喜迎這個利多，在載客量提升以後，華航 (2610-TW) 今年維持營收全年增狀態，而長榮航 (2618-TW) 年增幅度又較華航更高一些，相對華航是空運股的更優選，兩者股價也在先前的逆勢盤中維持向上幅度，屬於目前盤勢的強勢族群。

而【散裝航運】族群，現在也相較貨運族群更有氣勢，主要是先前俄烏戰爭問題導致煤鐵及鐵礦砂需求大增，在第三季載運需求也在持續，帶動海岬型船平均日租金走高，BCI 指數攀上近 1 個月高點，包括裕民 (2606-TW)、慧洋 (2637-TW)、四維航 (5608-TW) 近期股價都在落低後有所回升，雖然整體族群未來也會像貨櫃航運一樣慢慢走弱，但短期動能又較貨櫃航運股更強，也是投資人可以參考的標的。

結論而言，未來三年沒有出現特殊狀況的話，是可以看見航運股漸漸回歸往年正常的營運，但要說短期的話，衰退不會那麼快影響到整體營運，長榮營收仍然在創高就是一個觀點，在股價已經落底的當下，其實航運族群相較一些電子股來說，反而是更安全的，投資人應該納入考量。

當然，今天的分析我也已經事先預告在前，先前在 LINE 上的每週週報就有提過「長榮陽明 80 多塊具備操作空間」，週報每週都會有新分析，投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「週報 + 1」。

專人諮詢服務｜02-25415555

LINE ID｜https://lin.ee/cFL6Qcs

FB｜https://bit.ly/3F3elUD

Youtube｜https://bit.ly/3mYYyPL

諮詢表單｜https://forms.gle/QZYzCJFe5445ZB8W7

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險