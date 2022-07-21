半導體族群下半場激情演出 台股大漲204點收14937點

美國晶片法案闖過第一關，激勵美股收漲，台股今 (21) 日走勢震盪，不過，在半導體族群下半場發動攻勢下，漲勢逐漸放大，晶圓代工、IC 設計股吸引資金進駐，台積電急拉尾盤，站上 500 元關卡，帶動加權指數終場大漲 204.48 點或 1.39%，收在 14937.7 點，成交值 2357.91 億元，直逼萬五大關。

櫃買指數終場上漲 3.36 點或 1.86%，收在 183.58 點，成交值 575.24 億元。上市櫃成交值合計 2933.15 億元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今天股價一路在平盤拉鋸，終場前漲勢放大，上漲 1.21%，收在 501 元；晶圓代工二哥聯電獲買盤青睞，勁揚超過 5%，以 42.8 元作收；力積電擺脫頹勢，大漲逾半根停板，重返 40 元之上；世界先進也有 3% 以上的漲幅。

聯發科更大漲逾半根停板，站回 700 元大關，攀上 1 個月新高，IC 設計族群各擁題材，也成為多頭指標，智原、新唐、威盛等均亮燈漲停，瑞昱、聯詠兩家權值股也上漲逾 4%。

電子權值股為盤面多頭指標，國巨收盤大漲超過 4%，廣達、鴻海、華碩、大立光、日月光投控等也有 1-3% 的漲幅，矽力 * - KY 股價勁揚近 5%，站上 600 元，以 623 元作收，為分拆股票以來新高。

航運股回神，貨櫃航商長榮反彈逾 3%，陽明、萬海也有近 2% 的漲幅，散裝航運股新興一舉攻上漲停板，達 24.85 元，裕民、四維航、台航、中航等也都表現不俗，而航空雙雄則小漲作收。

市場傳潤泰新、潤泰全與寶成受南山人壽淨值下滑拖累，三家公司淨值恐都遭到波及，儘管昨晚緊急召開重訊記者會說明，今日股價仍難逃賣壓，潤泰新、潤泰全持續跌停，潤泰全更跌到一年低點，寶成一度重挫逾 7 %，創 20 個月新低，終場跌幅收斂至 4%。