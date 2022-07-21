〈台股盤後〉IC族群引領電子強彈 收漲204點站穩月線

隨著 IC 設計族群引領電子股強彈，台股今 (21) 日早盤雖一度翻黑，盤中越走越高，終場上漲 204.48 點，以 14937.7 點作收，收在全日最高點，站穩月線支撐上，惟成交值略縮至 2357.91 億元。

從各族群來看，MCU 相關個股表現熱絡，新唐漲停，九齊、笙泉漲 7% 上下，盛群、凌通和金麗科也漲超過半根停板。

同時，IC 設計股強勢表態，類比科、研通漲停，力智、創惟漲 8% 上下，驊訊漲逾 7%，聯發科、晶宏、茂達、晶豪科、迅杰等漲逾半根停板。

而矽力 *-KY、瑞昱、祥碩、世芯 - KY 漲逾 4.5%，聯詠、信驊、立積、旺玖等漲超過 4%，力旺、致新、威鋒電子、通嘉、鈺創和偉詮電漲超過 3%，安國、譜瑞 - KY 則漲 2% 之上。

載板三雄同步見買盤進駐，南電漲超過半根停板，欣興和景碩均漲逾 4%，並帶動同欣電漲 5%。

矽晶圓族群表現不俗，台勝科漲近 6%，合晶和環球晶均漲 3% 之上。

電池材料族群同受多方追捧，康普漲逾半根停板，美琪瑪和立凱 - KY 漲 4% 上下。

傳產方面，以散裝航商的反彈格局較為強勢，新興漲停鎖住，裕民、正德均漲逾 4%，四維航漲近 4%，台航、中航漲 2% 之上。

元大投顧認為，台股於 7 月上旬打出小底後順利收復月線，惟成交動量尚未回升，後續遭遇空方抵抗機率仍大，月線未來 3 天扣抵區間為 15300-15500 點，除非指數快速拉升，否則最快下周後才有機會轉為上彎支撐。

元大投顧進一步提醒，大盤由 7 月 12 日低點 13928 點急彈近千點後，7 月下旬仍面臨美國重量級科技股展望和聯準會會議結果等不確定因素，市場可能轉趨觀望。