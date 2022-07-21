中國國信辦宣布 滴滴挨罰人民幣80億元

中國國信辦周四（21 日）宣布，依法對滴滴處以人民幣逾 80 億元罰款，理由是滴滴違反《網絡安全法》等法規，違法證據確鑿。

國信辦表示，依據《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》、《行政處罰法》等法律法規，對滴滴處人民幣 80.26 億元罰款，對董事長兼執行長程維、總裁柳青各處人民幣 100 萬元罰款。

國信辦說，根據網安審查結論及發現的問題和線索，依法對滴滴立案調查。經查實，滴滴違法違規行為的「事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣」，共計有 16 項違法事實，包括過度蒐集乘客人臉辨識訊息、過度蒐集司機學歷資料。

國信辦並表示，下一階段將依法增強網路安全、數據安全、個資保護等領域的執法力道，透過約談、責令改正、警告、通報批評、罰款、責令暫停業務、停業整頓、關閉網站、下架等處置措施，打擊違法活動。

日前華爾街日報報導，消息人士表示，中國監管機關準備對滴滴祭出逾 10 億美元罰款，一旦宣布懲處，政府計劃鬆綁滴滴新用戶註冊禁令，並允許該公司應用程式（App）重新在國內商店上架。

知情人士說，這項罰款也將為滴滴赴香港上市鋪路。在中國，每月有數以千萬計的用戶使用滴滴 App。中國政府結束對滴滴的網安審查，顯示北京可能放鬆對科技業大咖的整頓力道。