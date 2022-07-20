〈陸港盤後〉北京傳將結束對滴滴網安調查 恒生科技指數大漲

中國 A 股三大指數周三（20 日）收盤齊揚，恒生科技指數也大漲逾 1%，利多是知情人士透露，中國監管機關準備對叫車巨擘滴滴出行處以逾 10 億美元罰款，從而結束對滴滴的網安調查，使市場預料北京將結束對科技業的打壓。

證券時報報導，滬指周三漲 0.77% 至 3,304.72 點，深成指漲 0.63% 至 12,573.12 點，創業板指漲 0.52% 報 2,765.16 點。兩市成交額合計人民幣 9,525 億元，「北向資金」淨流入 36.78 億元。

軍工、醫療保健、旅遊、醫藥等類股走高，半導體、鋼鐵、有色、食品飲料、釀酒等族群齊揚；煤炭、農業等族群小幅走低。

香港恒生指數收盤勁揚 1.11%，恒生科技指數勁漲 1.56%。

華爾街日報報導，消息人士表示，中國監管機關準備對滴滴祭出逾 10 億美元的罰金，一旦宣布懲處，政府計劃鬆綁滴滴新用戶註冊禁令，並允許該公司應用程式（App）重新在國內商店上架。

知情人士說，這項罰款也將為滴滴赴香港上市鋪路。在中國，每月有數以千萬計的用戶使用滴滴 App。中國政府結束對滴滴的網安審查，顯示北京可能放鬆對科技業大咖的整頓力道。

與此同時，中國國務院總理李克強暗示，將聚焦於就業，且經濟成長目標具彈性，可接受增幅小一點的成長率，他並表示封控措施將更有針對性。

李克強周二出席世界經濟論壇（WEF）全球企業家視訊特別對話會時說：「經濟運行保持在合理區間，最重要的是穩就業穩物價，只要就業比較充分、居民收入增加、物價運行平穩，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。」