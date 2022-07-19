WSJ：滴滴因數據洩漏遭中國當局罰款逾10億美元

華爾街日報（WSJ）周二（19 日）援引知情人士消息報導，中國當局準備對網約車龍頭滴滴（DiDi Global）處以逾 10 億美元的罰款，從而結束對該公司資安方面長達一年的調查，此舉意味著北京政府可能鬆綁對滴滴的限制，且隨後滴滴還可能啟動赴港上市計畫。

知情人士表示，先前北京政府禁止滴滴在其平台上新增用戶，而這一處罰可能是當局為放寬滴滴平台限制鋪路，同時也可能允許滴滴的應用程式在國內重新上架。報導也指出，罰款之後滴滴還可能啟動在香港的上市計畫。

截稿前，中國國家互聯網信息辦公室與滴滴尚未對消息回應。

這次中國當局祭出的罰款金額，將占滴滴去年 273 億美元總營收的 4% 左右，也替滴滴動盪的一年歷程畫下句號。

2021 年 6 月滴滴不顧中國方面要求，堅持推動其 44 億美元在美上市案，激怒中國監管機構，滴滴隨之成為中國監管機構打擊的主要目標，同時也嚇壞市場信心，導致該公司股價一度較發行價暴跌 80% 以上。

今年 6 月初，滴滴結束紐交所上市之旅，掛牌僅不到一年，隨後將轉往 OTC 粉單市場（Pink Sheets）交易。滴滴未來能否重振雄風，再度回到資本市場，取決於中國監管機構是否願意網開一面，並放行其赴港上市。