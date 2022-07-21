〈貴金屬盤後〉美元站穩腳步 金價跌回1700美元 逾15個月低點 

美元經過連日走貶之後站穩腳步，使黃金期貨價周三 (20 日) 下滑，回到逾 15 個月低點。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 10.5 美元或 0.6%，報每盎司 1700.20 美元，是去年 30 日以來最低收盤價。黃金上周盤中跌破 1700 美元。

ICE 美元指數 (DXY) 周三上漲 0.5%，使美元計價的黃金承受賣壓。美元升值代表海外買家買進的成本較高，而影響需求。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說，本周稍早的美元走軟讓金價得以喘息，但空頭顯然未遠離。

他表示，黃金固然是避險工具，但因為不孳息的特性，在升息環境中受到打壓。目前投資人押注對美國聯準會 (Fed) 不會升息得那麼激烈，但高利率環境意味著黃金光芒失色，Otunuga 認為，黃金只是在等待新的刺激，即將跌破每盎司 1700 美元的關鍵心理支撐。

ING 外匯分析師表示，美元這陣子的疲軟和風險胃口回升有關，美股也因此勁揚，小型股交出 18 個月來最佳表現。

問題在於，黃金上周連跌五個交易日之後，現在能不能守住 1700 美元。

GoldNewsletter 編輯 Brien Lundin 表示，黃金和金融市場上各種資產，正在向 Fed 不惜引發衰退也要升息的現實作出反應。下一個新的刺激將是 Fed 首次暗示至少會放寬緊縮計畫，他預測 Fed 可能在秋初放鬆力道，黃金將再次大漲。

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