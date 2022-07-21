〈南山淨值大減〉潤泰全、潤泰新連吞兩根跌停 寶成一度跌20個月新低

市場傳出潤泰新 (9945-TW)、潤泰全 (2915-TW) 與寶成 (9904-TW) 受南山人壽淨值下滑拖累，三家公司淨值恐都遭到波及，儘管昨晚緊急召開重訊記者會說明，今 (21) 日股價仍難逃賣壓，潤泰新、潤泰全持續跌停，委賣張數高掛 1 萬張、5 萬張，潤泰全更跌到一年低點，寶成也一度重挫逾 7 %，創 20 個月新低。

潤泰全、潤泰新 20 日晚間表示，透過轉投資潤成投控，分別持有南山人壽 26.62%、25.11% 股權，隨著第二季美國升息幅度擴大，影響南山人壽淨值持續下降，計劃將投資性不動產改採公允價值衡量，重新評估資產價值，至於第二季淨值影響數，尚未有確切金額。

潤泰全、潤泰新紛紛更改會計政策，但仍無法安撫市場焦慮情緒，潤泰全、潤泰新今日開盤隨即亮燈跌停，已連兩日跌停，委賣張數高掛 1 萬張與 5 萬張。

除了潤泰集團，寶成集團也受南山淨值大減影響，寶成 20 日提出「四不」回應，表示不會影響本業營運、不會調整會計政策、不會調整對南山人壽持股、不會增資或發公司債等措施來提高淨值，公司也未對外公告財務預測，呼籲投資人審慎判斷市場消息。

寶成今日開盤股價走勢也疲弱，一度重挫 7.76%，創 20 個月低點，不過盤中出現低接買盤，跌勢逐步收斂，收回半根停板內。

寶成與潤泰全、潤泰新在 2011 年成立潤成投資，寶成持股潤成 20%、潤泰全持股 23%、潤泰新持股 25%，而潤成持有南山人壽 89.55% 股權，寶成間接持股南山人壽約 18%。